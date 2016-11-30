«Локомотив» доверяет Семину и не планирует его увольнять

Вице-президент РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил доверие главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. По его словам, работу 69-летнего специалиста будут оценивать в конце сезона.

«У Семина контракт «один плюс один». К нему на сегодняшний день есть доверие. Никто вопросов таких о смене главного тренера в настоящее время не ставит в принципе.

Будет ли принято решение о сотрудничестве в конце сезона? Без сомнения. Но результаты будут оцениваться по концу сезона, а не его серединной части. Точно так же о всей другой информации, которая проходит о якобы изменениях внутри команды в руководстве – в настоящее время я не могу ее подтвердить. Если кто-то эту информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо», – заявил Мещеряков.