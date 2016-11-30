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    Акинфеев получил премию «Футбольный джентльмен-2016»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем премии «Футбольный джентльмен-2016».

    Премия «Джентльмен года» имени Федора Черенкова вручается с 1994 года. Ее обладателями за эти годы были многие лидеры сборной России, а также такие мировые звезды, как Халк. Главным призом к премии прилагается смокинг.

    Стоит отметить, что в 2016 году Акинфеев не получил ни одной карточки в российской Премьер-лиге.

    — Почему нет карточек? Я взял себя в руки. Но спокойствия не бывает никогда. Лицо тебя может не выдавать. Зачем всем знать, что у меня внутри?

    — Игорь, но вы сами себя ощущаете джентльменом?

    — Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь, когда смокинг будет!

    Источник: «Комсомольская правда»

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    30.11.2016 12:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 19:49

      Успокойтесь! За него проголосовали тренеры ваших же команд..

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 15:50

      Игорь на Евро-2016 повёл себя по мужски! И только за это он уже заслуживает приз! ПОЗДРАВЛЯЮ!

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 30 ноября 2016, 15:38

      Акинфеев - джентельмен????? Кто там решает? Во время игры у него вообще лицо ХАМА

      -1
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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 30 ноября 2016, 14:00

      Абсолютно заслуженно)))В Лиге Чемпионов не обижает соперников и регулярно пропускает мячи)))))

      -1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 30 ноября 2016, 13:57

      Если он не считает себя джентльменом, то бы отказался от этой премии, чтобы показаться джентльменом.

      -3
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      Рейтинг: +178

      Sense1 30 ноября 2016, 13:54

      Единственный кто на ЕВРО к болельщикам по человечески отнесся и не испугался.

      6
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 30 ноября 2016, 13:35

      «Уважаемый мяч, прошу Вас пройти в ворота!»

      -3
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 30 ноября 2016, 13:18

      "не получил ни одной карточки" Можно подумать вратарям их часто дают эти карточки. Возьмём того же Артема Дзюбу. В том сезоне 30 игр отыграл, всего 2 карточки, так это нападающий, который постоянно ведёт борьбу за мяч.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2016, 12:50

      наверно премия за то что он в прошлом сезоне уже после свистка игрока соперника(не помню кого) в ебало пихнул,а судья как всегда ничего не видел?

      -2
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