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  • Бурмистров: «Траоре в «Анжи» обгонял всех даже спиной вперед»

Бурмистров: «Траоре в «Анжи» обгонял всех даже спиной вперед»

30 ноября 2016, 08:06
3

Полузащитник тульского «Арсенала» Никита Бурмистров вспомнил про дни, проведенные в составе «Анжи», где он учился у звездных футболистов махачкалинского клуба.

«Перейти в команду, где играют обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок мадридского «Реала», – мечта. Но я не питал иллюзий, что буду играть вместо Это’О, – хотел учиться, прибавлять. Ходил с открытым ртом – та команда была лучшей в России по именам. На каждой позиции звезда.

Роберто Карлос, Это’О, Диарра – эти футболисты воспитывались в лучших клубах Европы. Поэтому они считают, например, что пить колу после тренировки, чтобы получить глюкозу, — нормально. А когда их Красножан заставляет приседать со 100 килограммами, они отказываются. Зачем? Ты тренировался с Гвардиолой или Моуринью, а тут тебе со штангой приседать предлагают…

Ласина Траоре бегал быстрее всех, обгонял нас даже спиной вперед. Но, насколько знаю, у него проблемы с мышцами, поэтому он периодически теряет скорость», – рассказал Бурмистров.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел в составе «Арсенала» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной желтой карточкой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Анжи Бурмистров Никита Траоре Ласина
Комментарии (3)
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Дмитрий Александрович
1480485575
Зато сейчас тишина.
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Legioner-05
1480497072
Штанга это хорошо,видать не помогает нашим) Хорошо что хоть не заставляли бороться ,не устраивали спарринги))
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