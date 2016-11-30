Бурмистров: «Траоре в «Анжи» обгонял всех даже спиной вперед»

Полузащитник тульского «Арсенала» Никита Бурмистров вспомнил про дни, проведенные в составе «Анжи», где он учился у звездных футболистов махачкалинского клуба.

«Перейти в команду, где играют обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок мадридского «Реала», – мечта. Но я не питал иллюзий, что буду играть вместо Это’О, – хотел учиться, прибавлять. Ходил с открытым ртом – та команда была лучшей в России по именам. На каждой позиции звезда.

Роберто Карлос, Это’О, Диарра – эти футболисты воспитывались в лучших клубах Европы. Поэтому они считают, например, что пить колу после тренировки, чтобы получить глюкозу, — нормально. А когда их Красножан заставляет приседать со 100 килограммами, они отказываются. Зачем? Ты тренировался с Гвардиолой или Моуринью, а тут тебе со штангой приседать предлагают…

Ласина Траоре бегал быстрее всех, обгонял нас даже спиной вперед. Но, насколько знаю, у него проблемы с мышцами, поэтому он периодически теряет скорость», – рассказал Бурмистров.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел в составе «Арсенала» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной желтой карточкой.