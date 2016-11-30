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    Шалимов: «Не вижу в России команду, которая по игре превосходит «Краснодар»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что его команда на данный момент превосходит конкурентов в российском чемпионате по игре.

    «Мы строим свою игру, как топ-клуб. Не надо сравнивать с «Барсой» и «Баварией», там другого уровня футболисты. Но мы стремимся владеть инициативой, мячом, большую часть времени проводить на половине соперника.

    Первое – мы должны быть агрессивными без мяча, должны уметь выдвигаться на чужую половину и прессинговать. Второе – при потере мяча надо быстро вступать в отбор и пытаться вернуть его себе, чтобы сразу начать контратаку. Третье – при позиционной обороне обязательно присутствует агрессия. Четвертое – при отборе оперативно выходим на чужую половину поля и завершаем контратаку. Пятое – при позиционной атаке должны быстро контролировать мяч и создавать моменты.

    Не вижу в чемпионате России команду, которая по игре превосходит «Краснодар». Как решается, кто сильнее? Встретимся со «Спартаком» – и посмотрим, кто кого обыграет», – заявил Шалимов.

    После 15 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 06:55
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 ноября 2016, 15:31

      глаза открой

      1
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 30 ноября 2016, 13:24

      Интересно, что будет говорить Шалимов, если завтра Терек вдует Краснодару? Видимо, как истинный спартач скажет, что это был несчастный случай.........

      1
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      Рейтинг: -101

      serega86ru > ilichkadr 30 ноября 2016, 13:32

      он такой же спартач !как ты- Анджелина Джоли ! =) поиграл 4 года в Спартаке всего=) он больше походит на Неаполитанскую болонку из Интера =)

      -2
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr > serega86ru 30 ноября 2016, 13:57

      Почитал бы википедию, если лениво читать историю Спартака. В1980 старший брат привёл его в школу «Спартака», где тренером у Шалимова был Игорь Нетто. С 17 лет — в дубле «Спартака».
      В 1986 забил 11 голов в дубле, дебютировал в основе. Сначала играл нападающего, а с 1988 — полузащитника-оттянутого нападающего (занял место Черенкова, которого Бесков перевёл на правый фланг).
      В 1991 году Шалимов перешёл в итальянский клуб «Фоджа» и с этого времени, на протяжении всей карьеры, выступал только за иностранные клубы.
      Учи арифметику..........

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      Рейтинг: -101

      serega86ru > ilichkadr 30 ноября 2016, 14:06

      максимум 5 лет играл за основу=) википедия и правда для таких как ты!!!!!!! чето сами Спариаковцы его таким не считают =)

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      Рейтинг: -101

      serega86ru > ilichkadr 30 ноября 2016, 14:10

      ограничимся что он воспитанник Спартака =) но не истинный спартач =)

      -2
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr > serega86ru 30 ноября 2016, 15:13

      Не все, в т.ч. и ты, понимают, что клубные традиции закладываются не в основе взрослому дядьке, а в школе. Если выучил арифметику, то сосчитай во сколько лет Шалимов пришел в школу. Посчитал на пальцах 1980г. минус 1969г.? Правильно, 11 лет - подросток. Далее объяснять?

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      Рейтинг: -101

      serega86ru > ilichkadr 30 ноября 2016, 15:42

      логика у тебя каменная =) закладывают не закладывают=) вот тебе видимо хорошо за клали=) одно дело детям вкладывать клубные традиции а другое дело дети не осознают что им закладывают а слепо играют и получают удовольствие=) еще раз тебе повторяю =)великий уравнитель=) шалимов не Спартач !

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      Рейтинг: -101

      serega86ru 30 ноября 2016, 13:24

      Если этот как его там Шалавливый -шалимый -письмописец гонимый!!!!!!!займет по итогам сезона третье место будет весело =) но все ровно письмецо Галицкому напишет =) посыл письма будет таков- Должны быть изменены условия материального вознаграждения для менЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

      -2
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      Рейтинг: +11359

      alp 30 ноября 2016, 12:37

      победа над Зенитом снесла мущине башку...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 ноября 2016, 12:34

      Трепи Емеля -твоя неделя.А таблица говорит сама за себя и это статистика.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 30 ноября 2016, 12:08

      Мне конечно нравится Краснодар, но говорить то можно что угодно, а таблица всё равно врать не будет! особенно после 15 туров

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      Рейтинг: +411

      aam 30 ноября 2016, 12:04

      Каждый кулик своё болото хвалит.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 ноября 2016, 11:04

      Я тоже не вижу.Зенит перестраивается, ЦСКА на переправе и не знает менять коней или не менять, Спартак на Итальянский стиль перешёл.

      -2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 30 ноября 2016, 10:28

      По постановке игры мне Кононов больше нравился, но это мое личное мнение на данный момент.

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 30 ноября 2016, 10:17

      Возможно,что в последнем матче было и везение! Но так часто бывает,что такая удача выпадает той команде,у которой есть воля к победе! А то,что не всегда и не все получается в матче-так это епархия тренерского штаба,это результат их работы с футболистами! Тем не менее,считаю, что краснодарская команда к весне может и должна прибавить в своей мощи!

      -1
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