«Челси» готовит новое предложение по Зюле

В ближайшее трансферное окно «Челси» планирует предпринять очередную попытку заполучить защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле, сообщает ESPN. Напомним, что прошедшим летом такая попытка уже была предпринята. Лондонцы были готовы заплатить за футболиста порядка 30 миллионов евро. Вето на трансфер наложил сам Зюле, который изъявил желание провести еще один сезон в Германии.

В текущем сезоне Зюле сыграл за «Хоффенхайм» в Бундеслиге 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.