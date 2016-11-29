«Уфа» не подтвердила слухи об уходе Гончаренко в ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении в ЦСКА главного тренера команды Виктора Гончаренко. Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий может покинуть армейский клуб, а его место займет рулевой уфимцев.

«Команда с Виктором Михайловичем готовится к игре 16-го тура РФПЛ. А что касается слухов об уходе Гончаренко в ЦСКА, то их я подтвердить не могу. Виктор Михайлович – серьезный специалист, отличный человек и товарищ. Но у него есть пункт в контракте – если из ЦСКА последует предложение возглавить команду, мы не имеем права удерживать Гончаренко. Нет смысла скрывать это. Мне, например, хочется, чтобы Леонид Слуцкий не уходил, а продолжил работать в нашем чемпионате. Это отличный специалист, который многого успел добиться», – сказал Газизов.