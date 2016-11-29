Геркус: «В контракте Самедова есть пункт о самовыкупе, и он вправе не обсуждать это с клубом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в соглашении полузащитника Александра Самедова имеется пункт, позволяющий игроку выкупить контракт. Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что 32-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком».

«У Александра Самедова действующий долгосрочный контракт с «Локомотивом». В его контракте действительно имеется пункт о возможности самовыкупа за определенную сумму. Если футболист воспользуется данным пунктом, то это будет его личное решение, которое он вправе не обсуждать с клубом», – сказал Геркус.