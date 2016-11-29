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    Арвеладзе: «Вопросы о возможном назначении в «Краснодар» ставят меня в неловкое положение»

    Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе заявил, что вопросы, касающиеся его возможного назначения на пост рулевого «Краснодара», ставят его в неудобное положение. Ранее СМИ распространили информацию, что грузинский специалист может сменить Игоря Шалимова в кресле главного тренера «быков».

    «Мне неудобно отвечать на такого рода вопросы. У меня действует контракт с «Маккаби», у «Краснодара» также есть тренер, который выполняет свою работу. Не понимаю, что тут можно обсуждать», – сказал Арвеладзе.

    После 15-ти туров «Краснодар» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на 10 баллов. В последней игре подопечные Шалимова добились домашней победы над «Зенитом» (2:1).

    Источник: ТАСС

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    29.11.2016 14:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4

      pavos 29 ноября 2016, 16:05

      рановато слухи ползут

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 ноября 2016, 15:33

      Пусть в Маккаби остаётся. А то всё слухи, слухи. Дайте поработать Шалимову.

      1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 29 ноября 2016, 14:32

      Давай, Шота, ты сможешь.

      -2
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