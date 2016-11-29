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    Азмун: «У меня нет никаких предложений, но я хотел бы поиграть в Европе»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун подчеркнул, что его трансфер из «Рубина» в донскую команду был оформлен по всем правилам. Также игрок отметил, что в настоящее время не имеет предложений от других клубов. Напомним, ранее сообщалось об интересе к иранцу со стороны «Ливерпуля».

    – Последние события, касающиеся вашего трансфера из «Рубина» в «Ростов», навели много шума в СМИ, что происходит?

    – Ничего. У меня нет проблем, честное слово.

    – Но казанцы продолжают настаивать, что вы подделали документы.

    – Если бы они говорили правду, то ФИФА давно запретила бы мне играть, а если ФИФА разрешает, значит все в порядке. Они пишут в ФИФА, еще куда-то, но мне все равно.

    – На вас это не давит?

    – Нет. Для меня ничего из этого не имеет значения, я концентрируюсь на тренировках, на играх. Я знаю, что они делают это, потому что я им был нужен, и они хотели, чтобы я остался в «Рубине», но я ушел. Я понимаю, почему они так поступают, но у меня нет проблем с документами.

    – Сейчас очень много слухов об интересе к вам со стороны «Ливерпуля», ПСВ, «Аякса».

    – У меня нет никаких предложений. Если появится, я рассмотрю его, будь то «Ливерпуль» или любой другой клуб.

    – А вам самому чего бы хотелось? Остаться в России или поехать в Европу?

    – Ну, конечно, я бы хотел поиграть в Европе.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2016 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 29 ноября 2016, 17:44

      Окончательное решение будет принимать с Курбаном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 29 ноября 2016, 17:43

      В украину це европу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 29 ноября 2016, 17:04

      В зенит уйдет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 ноября 2016, 14:11

      Сердар! Набирайся пока опыта, а Европа от тебя не уйдет.

      8
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