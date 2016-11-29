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    Комиссия определила, что Николаев и Егоров ошиблись, не удалив Гарсию и Вернблума соответственно

    Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал о решениях контрольно-квалификационной комиссии по спорным эпизодам в матчах 15-го тура РФПЛ.

    По его словам, ККК постановила, что судья матча ЦСКА«Рубин» Александр Егоров должен был показывать красную карточку хавбеку армейцев Понтусу Вернблуму за удар локтем в лицо защитника казанцев Серхио Санчеса. Также арбитр встречи «Краснодар» – «Зенит» Алексей Николаев ошибочно не удалил с поля за аналогичные действия полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию в отношении хавбека «быков» Юрия Газинского. Завтра контрольно-дисциплинарный комитет будет опираться на вердикты ККК при вынесении наказания для футболистов.

    – По мнению ККК, прав ли был арбитр Владимир Москалев, на 38-й минуте матча «Уфа» – «Оренбург» назначивший пенальти в ворота гостей?

    – Вердикт комиссии: судья принял правильное решение.

    – Матч «Амкар» – «Арсенал». На 93-й минуте Евгений Турбин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Селихов упал в ноги Максимову. Что решила комиссия?

    – Судья принял верное решение, продолжив игру.

    – В матче ЦСКА – «Рубин» Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника.

    – По мнению комиссии, судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.

    – На 43-й минуте матча «Краснодар» – «Зенит» Хави Гарсия в своей штрафной обнял руками Гранквиста. Прав ли Алексей Николаев, не назначивший пенальти?

    – ККК решила, что он был прав, продолжив игру.

    – А как комиссия оценила действия арбитра на 80-й минуте того же матча, когда Хави Гарсия ударил Газинского, но не понес никакого наказания?

    – Вердикт ККК таков: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и ошибочно не удалил с показом прямой красной карточки Хави Гарсию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 13:20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 29 ноября 2016, 17:34

      Я не верю своим глазам. ККК решил работать честно, а не прогибаться под Гинер и Миллера?

      0
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      ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt > Павелий 29 ноября 2016, 17:57

      Пыль в глаза, не более

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 29 ноября 2016, 17:24

      из зинита вообще ни кого не удаляют

      -2
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 29 ноября 2016, 17:12

      Что после драки кулаками махать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 29 ноября 2016, 16:46

      зато из РОСТОВА выгоняют сразу не ошибаются!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 29 ноября 2016, 15:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Весь судейский корпус судит только в пользу богатых клубов. Николаев беспредельщик и ручной у олигархов судья. Иностранные футболисты, играющие за Спартак, ЦСКА, Локомотив и Зенит - подлецы и трусы, могут только исподтишка бить.

      -7
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > zenit888 29 ноября 2016, 15:52

      ЦСКА и Локо богатые клубы ахахаха

      0
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК > zenit888 29 ноября 2016, 16:34

      Это когда , футболисты Спартака били из подтишка???

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 15:39

      Ну так, а где дисквалы этих отморозков? Раз виноваты, значит наказать по всей строгости закона, а не спускать всё на тормозах двум игрокам кабинетных команд.

      3
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      Рейтинг: +195

      Colonist 29 ноября 2016, 14:42

      А Мешков все правильно отсудил. Зря горцы волновались! :)

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 29 ноября 2016, 14:39

      Правильно решили даже странно.Лишь бы кдк не подкачало.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 ноября 2016, 14:29

      Каждому по 3-ки дисквы! А еще Дзюбинья там на поле Дыркину неприличный привет послал, после 2-го мяча, то же кстати прямая КК )))

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 29 ноября 2016, 14:19

      Футболистов наказывают другим числом, хорошо за дело. а вне игры Измайлова не рассматривали, после которого Лодыркину влетело от Дзюбиньё ))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > firs04 29 ноября 2016, 14:27

      Да так и так 3-1 в пользу Быков получается, пеньку на 83 не забывай, и КК, может бомжики еще и легко отделались)))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > firs04 29 ноября 2016, 14:32

      *2-1

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