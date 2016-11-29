«Зенит» не будет покупать нового вратаря, так как Луческу устраивает игра Лодыгина и Михаила Кержакова

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу удовлетворен игрой голкиперов петербургского клуба Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова. Сообщается, что румынский специалист по-прежнему доверяет вратарям и намерен завершить нынешний сезон именно с ними.

«Луческу и руководство клуба пришли к мнению, что зимой команде не нужно приобретать нового вратаря. Во-первых, ошибки Лодыгина не являются системными, и он по-прежнему остается одним из лучших вратарей России. Во-вторых, в зимний трансферный период суммы отступных за игроков всегда очень завышены, тем более на вратарей. Переплатить придется как минимум в два раза. А учитывая, что «Зенит» находится под пристальным вниманием комиссии УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей, такой трансфер может нанести вред клубу», – рассказал источник, близкий к ситуации.