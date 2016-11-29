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  • «Зенит» не будет покупать нового вратаря, так как Луческу устраивает игра Лодыгина и Михаила Кержакова

«Зенит» не будет покупать нового вратаря, так как Луческу устраивает игра Лодыгина и Михаила Кержакова

29 ноября 2016, 11:44
52

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу удовлетворен игрой голкиперов петербургского клуба Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова. Сообщается, что румынский специалист по-прежнему доверяет вратарям и намерен завершить нынешний сезон именно с ними.

«Луческу и руководство клуба пришли к мнению, что зимой команде не нужно приобретать нового вратаря. Во-первых, ошибки Лодыгина не являются системными, и он по-прежнему остается одним из лучших вратарей России. Во-вторых, в зимний трансферный период суммы отступных за игроков всегда очень завышены, тем более на вратарей. Переплатить придется как минимум в два раза. А учитывая, что «Зенит» находится под пристальным вниманием комиссии УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей, такой трансфер может нанести вред клубу», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (52)
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neofizer
1480410761
соперников зеньки тоже такая "игра" вратарей их устраивает..
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oyabun
1480414720
Не надо ни в коем случае менять Лодыгина. Замечательный вратарь - радует нас регулярно!
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alp
1480415372
Ну вот и славно!!!!
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filosof sparty
1480415462
Нас он тоже устраивает))) а если серьёзно, то Лодыгин в порядке, ему бы с психологом поработать и норм
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hmelarj
1480415502
ладыгин хороший кипер - он устраивает всех наших соперников.
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ufos73
1480419034
Цыган из разваливающейся конюшни коня украдет ))))
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spartach n1
1480419139
Лошары )
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VVM1964
1480426453
ВОТ И СЛАВНЕНЬКО , ВОТ И ХОРОШО .
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Павелий
1480430709
Просто совместите 2 новости, и всё встнет на свои места. 21.11.2016 «Зенит» может стать последней командой в карьере Луческу. 29.11.2016 «Зенит» не будет покупать нового вратаря, так как Луческу устраивает игра Лодыгина и Михаила Кержакова. Луческу приехал срубить бабла и ему просто наплевать на российский футбол. А Миллер купился.
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Вомбат
1480432180
"Во-первых, ошибки Лодыгина не являются системными, и он по-прежнему остается одним из лучших вратарей России." Да, ребята, все-таки 71 год это вам не 50. Это уже такой возраст, что....
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