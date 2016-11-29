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    «Зенит» не будет покупать нового вратаря, так как Луческу устраивает игра Лодыгина и Михаила Кержакова

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу удовлетворен игрой голкиперов петербургского клуба Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова. Сообщается, что румынский специалист по-прежнему доверяет вратарям и намерен завершить нынешний сезон именно с ними.

    «Луческу и руководство клуба пришли к мнению, что зимой команде не нужно приобретать нового вратаря. Во-первых, ошибки Лодыгина не являются системными, и он по-прежнему остается одним из лучших вратарей России. Во-вторых, в зимний трансферный период суммы отступных за игроков всегда очень завышены, тем более на вратарей. Переплатить придется как минимум в два раза. А учитывая, что «Зенит» находится под пристальным вниманием комиссии УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей, такой трансфер может нанести вред клубу», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Источник: Известия

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    29.11.2016 11:44
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 29 ноября 2016, 20:33

      Ох зря он так думает... Купили бы какого-нибудь себе Гильерме номер 2

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 29 ноября 2016, 18:09

      "Во-первых, ошибки Лодыгина не являются системными, и он по-прежнему остается одним из лучших вратарей России." Да, ребята, все-таки 71 год это вам не 50. Это уже такой возраст, что....

      1
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 29 ноября 2016, 18:00

      Совершенно верно

      0
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 29 ноября 2016, 17:45

      Просто совместите 2 новости, и всё встнет на свои места.
      21.11.2016 «Зенит» может стать последней командой в карьере Луческу.
      29.11.2016 «Зенит» не будет покупать нового вратаря, так как Луческу устраивает игра Лодыгина и Михаила Кержакова.

      Луческу приехал срубить бабла и ему просто наплевать на российский футбол. А Миллер купился.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 29 ноября 2016, 17:41

      Боюсь, что Дзюба скоро кого-то поломает точно...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 29 ноября 2016, 15:03

      Кержаков сильнее выглядит.Пусть и играет,зачем третий?

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Gullit 76 29 ноября 2016, 18:10

      Однако играть-то будет как раз Лодыгин, а не Кержаков. Играть и регулярно привозить. Так решил Луческу.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 29 ноября 2016, 14:41

      Так бы сразу и сказали, что кризис, денег стало меньше. А то придумали тут отмазки левые.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 29 ноября 2016, 14:32

      Лошары )

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 ноября 2016, 14:30

      Цыган из разваливающейся конюшни коня украдет ))))

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 29 ноября 2016, 14:09

      спасибо за помощь

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