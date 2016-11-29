Окриашвили: «Спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе я бы не оказался в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, ставший автором победного гола в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РФП, поделился своими впечатлениями. Грузинский хавбек рассказал, что у него был шанс оказаться в составе петербургского клуба в 2010 году.

– Можно сказать, что это был особенный матч? Вы играли против «Зенита», где в 2010-м были на просмотре, но не подошли, и против Мирчи Луческу, который так и не дал проявить вам себя в «Шахтере»?

– Конечно, я рад, что так получилось. Луческу мне никогда не доверял, не давал играть. И в «Зените» мне тогда, в 2010-м, сказали что рано еще... Получилось, и Луческу, и «Зениту» я забил. Слов нет. До сих пор не верится. Такого со мной еще не было.

– Судья не зафиксировал положение «вне игры», когда мяч получал игрок «Краснодара» на фланге – перед тем как последовала подача в штрафную. Что вы думаете о том эпизоде?

– Видел момент. Да, был офсайд. Судья ошибся. Но до этого был момент, когда сломали нос Газинскому. Там был стопроцентный пенальти и красная карточка. «Зениту» повезло, что судья не увидел эпизод. Он же не увидел и наш офсайд.

– Можно сказать, что это реванш – вы ответили «Зениту», которому оказались не нужны?

– Не хочу так грубо говорить. Зла ни на кого не держал. Просто что ни делается – все к лучшему. Может, если б я остался в «Зените», все было по-другому и этого момента не случилось. Так что спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе не оказался бы в «Краснодаре».