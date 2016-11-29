Форвард «Урала» Чантурия пропустит до шести месяцев из-за травмы

Нападающий «Урала» Георгий Чантурия выбыл на длительный срок из-за травы, которую он получил в матче 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, что в игре с железнодорожниками грузинский форвард покинул поле на носилках.

В ходе медицинского обследования выяснилось, что у футболиста повреждение связок коленного сустав. В ближайшее время ему будет проведена операция. По предварительной информации, восстановление может занять до шести месяцев.

В нынешнем сезоне РФПЛ Чантурия провел 12 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.