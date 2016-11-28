Окриашвили о голе в ворота «Зенита»: «Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, ставший автором победного гола в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1), заявил, что был уверен в своем ударе через себя.

– Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции?

– Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.