Окриашвили о голе в ворота «Зенита»: «Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили»

да шикарный мяч у него получился да и матч вроде не плохой, две ошибки в разные стороны и результат по делу
Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, ставший автором победного гола в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1), заявил, что был уверен в своем ударе через себя.
– Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции?
– Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.