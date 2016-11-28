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    Окриашвили о голе в ворота «Зенита»: «Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, ставший автором победного гола в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1), заявил, что был уверен в своем ударе через себя.

    – Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции?

    – Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.11.2016 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      ASR77 29 ноября 2016, 12:58

      да шикарный мяч у него получился да и матч вроде не плохой, две ошибки в разные стороны и результат по делу

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 29 ноября 2016, 05:31

      Гол получился на заглядение

      -1
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