«Краснодар» выложил видео из раздевалки после победы над «Зенитом»

Официальный канал «Краснодара» в YouTube выложил видео, в котором игроки в раздевалке команды празднуют победу над «Зенитом» (2:1) в рамках 15-го тура РФПЛ.

Наибольших аплодисментов удостоился грузинский полузащитник «быков» Торнике Окриашвили, забивший победный гол через себя в ворота питерского клуба на 94-й минуте встречи.