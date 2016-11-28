«Краснодар» выложил видео из раздевалки после победы над «Зенитом»

Могу только порадоваться за Краснодар и за РФПЛ, что и у нас возможно такие матчи. Три мяча в самой концовке и супер гол на последних секундах. От этого престиж клубного футбола в стране только подымется. Вообще очень рад за южан, Ростов и Краснодар, в последних матчах. Столичные клубы погрязли в судейских скандалах, и внутренних передрягах, и на форумах больше всего вони от них.
Официальный канал «Краснодара» в YouTube выложил видео, в котором игроки в раздевалке команды празднуют победу над «Зенитом» (2:1) в рамках 15-го тура РФПЛ.
Наибольших аплодисментов удостоился грузинский полузащитник «быков» Торнике Окриашвили, забивший победный гол через себя в ворота питерского клуба на 94-й минуте встречи.