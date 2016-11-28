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    «Краснодар» выложил видео из раздевалки после победы над «Зенитом»

    Официальный канал «Краснодара» в YouTube выложил видео, в котором игроки в раздевалке команды празднуют победу над «Зенитом» (2:1) в рамках 15-го тура РФПЛ.

    Наибольших аплодисментов удостоился грузинский полузащитник «быков» Торнике Окриашвили, забивший победный гол через себя в ворота питерского клуба на 94-й минуте встречи.

    Источник: YouTube

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    28.11.2016 19:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 28 ноября 2016, 23:03

      Могу только порадоваться за Краснодар и за РФПЛ, что и у нас возможно такие матчи. Три мяча в самой концовке и супер гол на последних секундах. От этого престиж клубного футбола в стране только подымется. Вообще очень рад за южан, Ростов и Краснодар, в последних матчах. Столичные клубы погрязли в судейских скандалах, и внутренних передрягах, и на форумах больше всего вони от них.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 ноября 2016, 21:56

      Когда прочитал, было подумал, что Зенитовскую раздевалку выложили...

      0
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 28 ноября 2016, 21:45

      удивляюсь быкам.как у барсы выиграли.а всего то у зеньки и то случайно.не прфессионально если честно)))).

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 ноября 2016, 21:07

      Быки молодцы, но видео из раздевалки Зенита стало бы вообще хитом)))

      4
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 28 ноября 2016, 20:09

      Красавчики. Красивая победа.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 28 ноября 2016, 20:06

      "МОЛОДЦЫ" ! Показали характер !

      1
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 28 ноября 2016, 19:58

      смеётся тот кто....

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > dudkadim 28 ноября 2016, 20:31

      тихо сиди

      0
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      Рейтинг: +2739

      a_who 28 ноября 2016, 19:42

      неплохо бы посмотреть из раздевалки Зенита !

      11
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      Рейтинг: +1368

      Taps 28 ноября 2016, 19:39

      Молодцы !
      Коко и Лодыгин - ссуки ...

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