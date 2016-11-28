В Финляндии исчезли из продажи футболки с фамилией Еременко

Ему можно стать таким же, как Тони Монтана. За ним придут, скажут: Рома, пришло время футбола, а он из всех и перестреляет. Кто смотрел Лицо со шрамом, тот поймёт)
Хозяева финских магазинов сувениров и всевозможной атрибутики отказались от продажи футболок национальной сборной с фамилией хавбека ЦСКА Романа Еременко, информирует Escape To Suomi.
Напомним, 29-летний игрок армейцев подвергся двухлетней дисквалификации со стороны УЕФА за употребление запрещенных веществ. После матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) Еременко сдал допинг-пробу, показавшую в крови футболиста наличие кокаина и его метаболитов.
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— Escape To Suomi (@EscapeToSuomi) 28 ноября 2016 г.