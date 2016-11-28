Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Финляндии исчезли из продажи футболки с фамилией Еременко

    Хозяева финских магазинов сувениров и всевозможной атрибутики отказались от продажи футболок национальной сборной с фамилией хавбека ЦСКА Романа Еременко, информирует Escape To Suomi.

    Напомним, 29-летний игрок армейцев подвергся двухлетней дисквалификации со стороны УЕФА за употребление запрещенных веществ. После матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) Еременко сдал допинг-пробу, показавшую в крови футболиста наличие кокаина и его метаболитов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 29 ноября 2016, 00:53

      Ему можно стать таким же, как Тони Монтана. За ним придут, скажут: Рома, пришло время футбола, а он из всех и перестреляет. Кто смотрел Лицо со шрамом, тот поймёт)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 28 ноября 2016, 23:05

      Контрафактные футболки останутся) так что норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 ноября 2016, 20:53

      Подорвать будут из под прилавка, что бы копы не замели )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 ноября 2016, 20:28

      теперь будут продавать кокс с инициалами Еременко)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 28 ноября 2016, 20:06

      форма - проще некуда.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 19:18

      И форма белая... Как дорожка из кое-чего для Ерёмки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 28 ноября 2016, 18:49

      Тяжелые начались времена. Держись

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > kaa-71 28 ноября 2016, 19:20

      У него в отличии от нас на счетах есть несколько миллионов евро и поверь мне, это не такие уж и тяжёлые времена как у 95% людей на этой планете...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 > ivanthebest 29 ноября 2016, 19:14

      Не сомневаюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 28 ноября 2016, 18:48

      карьера закончена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 28 ноября 2016, 18:45

      там это так, игнор на долго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 28 ноября 2016, 18:40

      Зато наверняка теперь появятся во всех магазинах Колумбии!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11