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    Джано и Таски приступили к занятиям в общей группе «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Джано и защитник Сердар Таски восстановились после повреждений и приступили к занятиям наравне с остальными игроками команды. В отличии от них, защитник Сальваторе Боккетти продолжает тренироваться, придерживаясь индивидуального графика.

    Отметим, что основа красно-белых была разбавлена защитником «Спартака-2» Александром Пуцко, а также хавбеками Александром Ломовицким и Никитой Киселевым, выступающими за дублирующий состав.

    В четверг, первого декабря, «Спартаку» предстоит провести поединок 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».

    Источник: ФК «Спартак»

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    28.11.2016 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 28 ноября 2016, 16:06

      надеюсь Джано в Самару не полетит, на таком поле точно его сломают, здоровья обоим!!!

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      Рейтинг: +33557

      oyabun > shpilman 28 ноября 2016, 16:14

      Надеюсь в Самару вообще никто не полетит. Играть при -19 это антифутбол какой то. Крайне травмоопасно для футболистов.

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