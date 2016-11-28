Реднапп: «На одной из тренировок переводчик Павлюченко вымотался больше, чем сам футболист»

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поведал об интересной ситуации, случившейся с бывшим нападающим «шпор» Романом Павлюченко во время одной из тренировок. Напомним, 34-летний россиянин защищал цвета лондонского клуба с 2008 по 2012 год. В настоящее время он является игроком «Урала».

«Во время моего прихода в «Тоттенхэм» в распоряжении Павлюченко был личный переводчик. Дебютное занятие я проводил на поле. В один из моментов я дал указания Павлюченко, после чего его переводчик побежал по флангу на поле, чтобы перевести сказанную мной фразу. После порядка восьми таких рывков, я понял, что переводчик трудится интенсивнее, чем сам игрок. По окончании тренировки он был вымотан, в то время как Павлюченко даже не вспотел», – приводит слова Реднаппа BT Sport.