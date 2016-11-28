Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реднапп: «На одной из тренировок переводчик Павлюченко вымотался больше, чем сам футболист»

Реднапп: «На одной из тренировок переводчик Павлюченко вымотался больше, чем сам футболист»

28 ноября 2016, 15:17
18

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поведал об интересной ситуации, случившейся с бывшим нападающим «шпор» Романом Павлюченко во время одной из тренировок. Напомним, 34-летний россиянин защищал цвета лондонского клуба с 2008 по 2012 год. В настоящее время он является игроком «Урала».

«Во время моего прихода в «Тоттенхэм» в распоряжении Павлюченко был личный переводчик. Дебютное занятие я проводил на поле. В один из моментов я дал указания Павлюченко, после чего его переводчик побежал по флангу на поле, чтобы перевести сказанную мной фразу. После порядка восьми таких рывков, я понял, что переводчик трудится интенсивнее, чем сам игрок. По окончании тренировки он был вымотан, в то время как Павлюченко даже не вспотел», – приводит слова Реднаппа BT Sport.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Тоттенхэм Павлюченко Роман Реднапп Гарри
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
woyser
1480336190
Улыбнула данная история))
Ответить
ivanthebest
1480337177
Ромка себя почти никогда не утруждал... Как будто Америку открыл))
Ответить
Gullit 76
1480338562
Классный коммент.Весело,спящий гигант и тд.Я согласен.Но я своимт глазами видел как он выходил и решал судьбу матча - после неизменно попадая в запас(доверия ноль)Понятно что забил на всё.
Ответить
sciline10
1480338908
112 матчей 42 гола, очень хорошая статистика для игрока, который практически всегда выходил на замену, побольше бы доверия и статистика была бы не хуже чем у любого другого игрока Тоттенхэма.
Ответить
mihail200606
1480340158
Павлюченко глуповатый деревенский парень,который решил , что всего достиг.. И решил похалявить.. Даже на элементарном уровне английский не захотел учить..
Ответить
алекс88
1480342801
Не царское это дело бегать
Ответить
Клим Чугункин.
1480343444
А где щяс играет этот переводчик?Не в Барселоне ли случайно???Ну думаю,что до Урала ещё не дорос.
Ответить
Psih86
1480346852
Этот алкаш не доверял Роме это 100%.Рома не раз говорил что он физически был самым слабым в команде когда пришел туда,но он постоянно забивал выходя на замену и кстати голы классные,не то что Богатый-Гей в пустые ворота:-).Ему не доверяли вот и все,хотя в те годы он был в хорошей форме.
Ответить
Главные новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Все новости
Все новости
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
4
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
14
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
17
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+