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  • Менса: «В Гане были поля коричневого цвета и с ямами вместо разметки в штрафной площади»

Менса: «В Гане были поля коричневого цвета и с ямами вместо разметки в штрафной площади»

28 ноября 2016, 14:56
2

Защитник «Анжи» Джонатан Менса рассказал о том, с полями какого качества ему приходилось сталкиваться у себя на родине, и как однажды ему с партнерами по команде пришлось толкать заглохший автобус, чтобы добраться на игру.

– Главный стереотип про Россию: мы все здесь пьем водку. Какой главный стереотип про Гану?

– Стереотип, что мы постоянно поем и танцуем. Это символично для ганцев. Мы всегда счастливы и улыбчивы, что бы ни происходило. И танцы танцуем разные – в Гане собрано много культур. Но вообще массовые танцы смотрятся очень круто, посмотрите в Youtube.

– Расскажите про самый дикий стадион в Гане, на котором вы играли.

– Жутких стадионов было много, но многие уже улучшены. Часто были необычные поля. Вы ведь привыкли, что трава зеленая, да? А бывают коричневые футбольные поля. И в штрафной у вратаря нет никакой разметки, зато есть ямы. Правда, сейчас такого уже нигде нет, все стало намного лучше. Однажды сломался автобус, и мы его толкали. Ничего в этом такого не вижу. А что еще делать? На игру-то надо попасть.

– Вы год поиграли в «Фри Стэйт Старс» в ЮАР. Говорят, там опасно в любое время суток.

– Там, где я жил, было спокойно. В ЮАР очень опасно только в Йоханнесбурге – это, действительно, один из самых сумасшедших городов. У нескольких моих знакомых угнали машины.

– Черный расизм в ЮАР существует?

– Расизм есть везде. Вот в России есть?

– Надеюсь, что нет. Большинство людей понимают, что в этом нет никакого смысла.

– Именно. То же самое в ЮАР. Расизм – это дискриминация по расе. Для меня существует только одна раса – людская. Мы все одинаковые люди, и надо помнить это. И держать в голове эту идею человечности. Мы все из разных мест, с разным жизненным опытом, разного цвета кожи, но мы все люди.

Полностью интервью с Менса вы можете прочитать в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Менса Джонатан
Комментарии (2)
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Андрей32
1480334929
Возьмите интервью у ребят, которые НЕ в городах в футбол играют. А лучше съездить и своими глазами увидеть, а то кочкам и отсутствию разметки удивляются многие
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VerSaR
1480349343
Ямы вместо разметки - вполне себе не плохое ноу-хау для Крестовского
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