ЦСКА до сих пор ждет от УЕФА мотивировочной части по «делу Еременко»

УЕФА все еще не отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о дисквалификации полузащитника Романа Еременко, сообщил юрист Артем Пацев, представляющий интересы 29-летнего игрока. 18 ноября финский футболист был отстранен на два года за обнаружение в его допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов. Срок наказания отсчитывается с шестого октября. Вердикт может быть обжалован в течение трех суток после получения мотивировочной части решения КЭДК.

«Пока мотивировочная часть решения не поступала», – сказал Пацев.