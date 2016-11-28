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    «Спартак» может подписать с Обадже пятилетнее соглашение

    Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже, проходивший просмотр в «Спартаке», может в ближайшее время заключить соглашение с красно-белыми. Как сообщил брат нигерийца – Джошуа, – 19-летнему футболисту был предложен договор сроком на пять лет.

    «Годвину предложили договор на пять лет, однако существуют некоторые нюансы, которые нужно уладить. Он успешно прошел медосмотр, но еще остаются некоторые вопросы. В общем, вероятность подписания контракта на сегодняшний день составляет 50 на 50», – сказал Джошуа Обадже в интервью Owngoalnigeria.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 12:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 ноября 2016, 16:16

      молодой значить можно из него сделать еще

      0
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 28 ноября 2016, 15:49

      Просто интересно что он должен был сделать такого на тренировке что ему сразу на 5 лет бумагу суют подписать,может мы чего не знаем?Может Месси и прочие сильные мира сего судорожно дёргают глазом когда при них произносят имя этого темнокожего вундеркинда.И вообще я бы не очень доверял парням с Африки с их вечно молодыми сорванцами(сколько примеров было с поддельным возрастом),которых так и норовят агенты подсунуть доверчивым и не желающим переплачивать клубам.Может это новый Это'О или Дрогба,а может очередной Мукунку(едва не заигравший в 2001 у кб конголезец)Нам как всегда предстоит понаблюдать как из вторсырья(тут не хочется обидеть юношу)делают изумруд.Для чего спрашивается все эти академии создаются,чтобы потом ребята со стороны наблюдали как их сверстники с паспортом импортным скамейку полировали.Неужели совсем беспросветно и одного захудалого парнишки нет что поближе к основе подтянуться сможет?

      3
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      Рейтинг: +2

      Дима-губаха 28 ноября 2016, 14:35

      Класс!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 28 ноября 2016, 14:01

      Что то вроде Хенти!

      0
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 28 ноября 2016, 14:00

      Ну вот и порешали славненько! А то все тут спорят, все в предвкушении - кого же всё таки возьмет Спартак? Депая или Смолова? А то может обоих сразу? Нет! Сказали селекционеры клуба. Нам такое г.. нафиг не нужно. Вот Обадже - это да! Мировой уровень!! Его возьмем и вопрос с нападением сразу в команде будет решен. Причем парень настолько хорош, что сразу на 5 лет соглашение. А наших ребят Давыдова, Мелкадзе, Зуева нах.. спишем.
      Ничего не имею против парня. Может и заиграет. А может и нет. Кот в мешке. А Спартаку нужен сейчас нап. с именем, который хотя бы процентов на 80, но точно будет усилением. А иначе никак. Слишком велика цена ошибки - победа в Чемпе.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 ноября 2016, 13:24

      А Каррера в курсе?

      4
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      Рейтинг: +30

      максим1986 28 ноября 2016, 13:09

      Он забил 17 голов в 12 играх в чемпионате Нигерии.

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > VVM1964 28 ноября 2016, 14:29

      Нигерия посильнее Катара то))))))))))

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 28 ноября 2016, 12:58

      мож не нужен он, мож лучше еще поглядеть кого

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 28 ноября 2016, 12:47

      Да запарили негров подписывать! Я не расист, и нормально отношусь к любой расе, но неужели во всей России нельзя найти приличного нападающего?! Не верю! Просто эти агенты бабки рубят! Я занимаюсь футболом и вижу сколько в полупрофессиональном даже футболе футболистов, которые не хуже Зе Луишев, Страндбергов и т.д.

      8
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Dimonadze 28 ноября 2016, 12:57

      Откаты решают все. А так с тобой полностью согласен что у нас полно нормальных играков только не дают им раскрыться

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 ноября 2016, 12:39

      Будем надеяться что он не окажется туристом...

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > filosof sparty 28 ноября 2016, 12:41

      разве такое может быть??

      -2
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