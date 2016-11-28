Синицын: «Спартак» вылетел со всех турниров, но им восхищаются. А мы провели матчей на десять больше»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын после победы над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что на игре команды сказывается усталость. По его словам, в этом плане лидирующему на данный момент в РФПЛ «Спартаку» гораздо легче.

– Согласны, что «Зенит» не играет во всю силу?

– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. «Спартак» красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.