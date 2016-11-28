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  • Синицын: «Спартак» вылетел со всех турниров, но им восхищаются. А мы провели матчей на десять больше»

Синицын: «Спартак» вылетел со всех турниров, но им восхищаются. А мы провели матчей на десять больше»

28 ноября 2016, 01:30
37

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын после победы над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что на игре команды сказывается усталость. По его словам, в этом плане лидирующему на данный момент в РФПЛ «Спартаку» гораздо легче.

– Согласны, что «Зенит» не играет во всю силу?

– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. «Спартак» красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Синицын Андрей
Комментарии (37)
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Клим Чугункин.
1480286827
Пищевиком восхищаются только маргиналы,для которых 3 очка не пахнут!Они это после каждой халявной победы говорят.
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Небесная
1480288120
не красиво ушёл, а с треском вылетел. А ты моглодец
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ttter
1480290438
Человека спрашивают о Зените,а он говорит о Спартаке))). Ps:Спартак собирает целые стадионы,рейтинги матчей по меркам России просто огромные и при всём этом ещё и соперники постоянно говорят о нас и кто-то ещё пытается оспорить у Спартака звание самой популярной команды России?
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Berdchanin
1480296574
Правильный пример для всех клубов. Вылетай из всех турниров и тебя будут хвалить за хорошую игру в каком-то ЧР
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takca
1480297458
А нам тяжело говорит игрок сыгравший только 2 матча .Да мы пахали сказала синица сидя на быке.
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Опорник84
1480303530
Краснодар проявил характер в матче с Зенитом и вырвал победу, за что ему огромное спасибо! Я присутствовал на этой игре и 85-минут было унылое зрелище! А что-бы тобой восхищались и любили по всей стране, надо быть СПАРТАКОМ!
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Black Giz
1480306278
Поверь никто им не восхищается. А вылетели они со всех турниров не красиво, а позорно.
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acergu
1480315074
Скажу лишь одно: Спартак клуб раба и пидораса!!
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acergu
1480316849
На "игры" Спартака ходят одни престарелые склерозники, которые думают что Титов с аленичевым бегают по полю и кудахтают про спартаковский "дух". Ахахаха дух ахахх
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RedGreenHooligan
1480319796
в чем то он прав... истинный уровень спартака мы увидим только после перерыва... когда все аутсайдеры включатся в борьбу за очки, дабы не опустится в ФНЛ...
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