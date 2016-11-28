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    Синицын: «Спартак» вылетел со всех турниров, но им восхищаются. А мы провели матчей на десять больше»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын после победы над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что на игре команды сказывается усталость. По его словам, в этом плане лидирующему на данный момент в РФПЛ «Спартаку» гораздо легче.

    – Согласны, что «Зенит» не играет во всю силу?

    – Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. «Спартак» красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 01:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +592

      spaike 28 ноября 2016, 11:28

      В принципе есть доля правды. У Краснодара и Зенита сыграно больше матчей, нет таких перерывов как у Спартака поэтому игроки чувствуют усталость, да и травм в Зените и Краснодаре много.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 28 ноября 2016, 10:56

      в чем то он прав... истинный уровень спартака мы увидим только после перерыва... когда все аутсайдеры включатся в борьбу за очки, дабы не опустится в ФНЛ...

      3
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      Рейтинг: -3

      acergu 28 ноября 2016, 10:07

      На "игры" Спартака ходят одни престарелые склерозники, которые думают что Титов с аленичевым бегают по полю и кудахтают про спартаковский "дух". Ахахаха дух ахахх

      -1
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      Рейтинг: -3

      acergu > VVM1964 28 ноября 2016, 10:20

      Вам повезло что у всех топ клубов рфпл кризис. У зенита полная перестройка игры, у ЦСКА дзаги с Еременко не было много матчей и у Краснодара Кононов слился специально. Так бы вы даже в тройку не попали бы

      -1
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      Рейтинг: -3

      acergu 28 ноября 2016, 09:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скажу лишь одно: Спартак клуб раба и пидораса!!

      -4
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 > acergu 28 ноября 2016, 09:51

      Скажу лишь одно: твоя мамка шлюха!!

      0
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      Рейтинг: -3

      acergu > Dimoshka96 28 ноября 2016, 10:03

      Раб говноклуба тебе никто слова не давал

      -3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > acergu 28 ноября 2016, 10:21

      ВГиКа в контакте начитался? Умерь свой пыл, сынок!

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      Рейтинг: -3

      acergu > Black Giz 28 ноября 2016, 10:28

      Нет, я отписался от него. Шлаковый паблик стал

      -1
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      Рейтинг: -3

      acergu > Black Giz 28 ноября 2016, 10:30

      Просто тут все в комментах восхищаются этим недоклубом, я решил разбавить, то что вы тут понаписали

      -1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 28 ноября 2016, 08:29

      В среднем на стадион открытие приходит 35 т/ч где такое ещё бывает, а? Уткнулись бестолочи

      -1
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      Рейтинг: +17

      AC1D > MaxSpartakM 28 ноября 2016, 09:53

      Тебе по это и говорят, что Спартак последние 13 лет ничего не выиграл, зато болельщики петушатся, как-будто Спартак все трофеи собрал. Да, в этом году играет хорошо, молодцы. Но если Спартак возьмет титул, то свинки кричать как резаные будут и зазнаются еще больше, хвалиться будут еще 10 лет как титул в 2017 взяли.

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      Рейтинг: +664

      Небесная > MaxSpartakM 28 ноября 2016, 22:55

      бестолочь ты и еще 35 т

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2016, 07:42

      Вот знаете быки еще вчера я болел за вас,но после этого скулежа все симпатии куда то испарились.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ardenn 28 ноября 2016, 12:11

      Идиотское мнение.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 ноября 2016, 07:11

      Поверь никто им не восхищается. А вылетели они со всех турниров не красиво, а позорно.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VVM1964 28 ноября 2016, 10:24

      Если я кому-то ставлю минус или плюс, то только за комменты, а не какую-либо "правду."

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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 28 ноября 2016, 06:25

      Краснодар проявил характер в матче с Зенитом и вырвал победу, за что ему огромное спасибо! Я присутствовал на этой игре и 85-минут было унылое зрелище! А что-бы тобой восхищались и любили по всей стране, надо быть СПАРТАКОМ!

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      Рейтинг: +529

      Dguffin > Опорник84 28 ноября 2016, 09:40

      Ты хотел сказать - чтоб все над тобой смеялись и готовились праздновать очередные 10 лет без побед?

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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 > Dguffin 29 ноября 2016, 09:33

      Я хотел сказать, что Спартак-это великий клуб, с многолетней историей, с массой всевозможных титулов, команда которая показывала и будет показывать красивый и умный футбол! Команда с самой большой армией болельщиков в стране,клуб который воспитал огромное количество классных футболистов! Просто не надо нам завидовать!

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      Рейтинг: +76

      takca 28 ноября 2016, 04:44

      А нам тяжело говорит игрок сыгравший только 2 матча .Да мы пахали сказала синица сидя на быке.

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 28 ноября 2016, 04:29

      Правильный пример для всех клубов. Вылетай из всех турниров и тебя будут хвалить за хорошую игру в каком-то ЧР

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