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    Газинский получил перелом носа в столкновении с Гарсией

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о состоянии здоровья у полузащитника Юрия Газинского. 27-летний россиянин покинул поле на носилках после столкновения с хавбеком «Зенита» Хави Гарсией в матче 15-го тура чемпионата России.

    – Что с Газинским?

    – По-моему, перелом носа. Это был наглейший поступок – удар локтем. Это же пенальти, красная карточка. Но, думаю, судья не увидел.

    Напомним, что «Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом» – 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2016 23:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +762

      sprint5 28 ноября 2016, 09:30

      кто из судей следующий и какая команда следующая

      0
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      Рейтинг: +3137

      m40 28 ноября 2016, 09:17

      Судья не заметил грубейший фол, с удалением и пенальти, а потом в другую сторону не заметил оффсайд после которого забили гол. Так что все норм. Только у судьи 2 ошибки которые ему зачтут

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 28 ноября 2016, 08:07

      А почему кдк молчит? Или закулисных чемаионов наказывать нельзя? И не понятно как арбитр не увидел да за всем не возможно уследить, но когда есть такие последствия он же должен был задаться вопросом

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 28 ноября 2016, 06:18

      Очень жестко сыграли против него. Согласен прямая красная

      2
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      Рейтинг: +1171

      Argon 28 ноября 2016, 01:22

      Ага. Верхний рад угловой трибуны стадиона видел, а судья в 5-ти метрах не видел. Просто сразу не решился, а потом, когда увидел последствия, наказывать было уже поздно.

      2
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      Рейтинг: +1171

      Argon > санчесс 28 ноября 2016, 23:38

      Не его дело офсайды замечать. Для этого есть лайнсмен.

      0
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 27 ноября 2016, 23:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лжец и провокатор. Как был в 84-м говно-так и остался.

      -7
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 27 ноября 2016, 23:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шалимов еще и доктор?

      -7
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