Газинский получил перелом носа в столкновении с Гарсией

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о состоянии здоровья у полузащитника Юрия Газинского. 27-летний россиянин покинул поле на носилках после столкновения с хавбеком «Зенита» Хави Гарсией в матче 15-го тура чемпионата России.

– Что с Газинским?

– По-моему, перелом носа. Это был наглейший поступок – удар локтем. Это же пенальти, красная карточка. Но, думаю, судья не увидел.

Напомним, что «Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом» – 2:1.