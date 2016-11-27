Доннарумма обошел Нойера в рейтинге лучших вратарей

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон возглавил список лучших вратарей по версии France Football. Второе место в этом рейтинге занимает Петр Чех из «Арсенала», третье – Тибо Куртуа из «Челси».

Отметим присутствие в десятке 17-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который занял пятое место. Итальянец обошел даже опытного голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Десятка лучших вратарей по версии France Football

1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

2. Петр Чех («Арсенал»)

3. Тибо Куртуа («Челси»)

4. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

5. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

6. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

7. Кейлор Навас («Реал»)

8. Мануэль Нойер («Бавария»)

9. Ян Облак («Атлетико»)

10. Руй Патрисио («Спортинг»)