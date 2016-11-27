Валерий Овчинников: «Не думаю, что Еременко сидит на кокаине»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина. По его словам, потеря финского хавбека может тяжело сказаться на армейцах.

– Еременко – это потеря потерь?

– В данном случае это просто ЧП для ЦСКА.

– Какой эпитет можете подобрать к финскому игроку?

– Но мы же до конца не знаем, что там произошло. Правильно?

– УЕФА сообщил о кокаине в организме Еременко.

– Да. Но как он там появился? Когда мы читаем про американских спортсменов, то они применяют определенные запрещенные препараты вообще для снижения веса. Я не думаю, что Еременко сидит на кокаине. А в целом не хочу лезть в эту ситуацию. А догадки – это все для желтой прессы. Пусть они гонят…