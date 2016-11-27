Тихонов: «Игра со «Спартаком» из Нальчика? Кто выиграл, тот и молодец»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги матча 24-го тура ФНЛ против нальчикского «Спартака». Напомним, что красноярский клуб потерпел поражение в этой игре со счетом 0:1.

«Очень долго адаптировались, потому последние разы играли и тренировались на искусственном поле. Хотя это нисколько не умаляет достоинств «Спартака», который в первом тайме контролировал игру и выглядел лучше. Во второй половине немного перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, но... Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. Кто выиграл, тот и молодец. Это футбол», – сказал Тихонов.