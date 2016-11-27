Широков: «Выиграть Кубок конфедераций России пока не по силам»

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что россиянам ничего не светит на Кубке конфедераций, который пройдет в следующем году.

«Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силам. Но надо стремиться показать максимально высокий результат. Для начала, хотя бы выйти из группы.

Сумасшедшая поддержка должна нивелировать то давление, которое будет оказываться на сборную России», – заявил Широков.

Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Мексикой, Португалией и Новой Зеландией.