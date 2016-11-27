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  • Широков: «Выиграть Кубок конфедераций России пока не по силам»

Широков: «Выиграть Кубок конфедераций России пока не по силам»

27 ноября 2016, 10:12
22

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что россиянам ничего не светит на Кубке конфедераций, который пройдет в следующем году.

«Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силам. Но надо стремиться показать максимально высокий результат. Для начала, хотя бы выйти из группы.

Сумасшедшая поддержка должна нивелировать то давление, которое будет оказываться на сборную России», – заявил Широков.

Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Мексикой, Португалией и Новой Зеландией.

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия Широков Роман
Комментарии (22)
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Serjoga
1480232288
Слово "пока" лишнее!
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Аскорбин
1480232643
Роман называет вещи своими именами
Ответить
dyema
1480234518
Надеяться на лучшее, готовиться к худшему.........
Ответить
Tri
1480235696
Выйти из группы тоже нереально, нужно попытаться хотя бы Новую Зеландию обыграть, хотя для нашей сборной это невероятно сложная задача.
Ответить
lekseij2007
1480240214
Дебилы. Вот он настрой игроков.
Ответить
filosof sparty
1480241321
Сложно не согласиться...
Ответить
yorgenbarenz
1480241375
Будь у руля Курбан Бекиевич....Он бы что-то изобрёл.Он-умнейший. А эти все: завывалы,поддувалы,паникёры(Шеф! Всё пропало!)и прочие бездельники,пристроившиеся к футболу,только настраивают наших, совсем неплохих игроков, на проигрыш заранее.Берите пример с Ростова. Курбан Бекиевич сказал им трижды в раздевалке: Му-жи-ки! А трясущийся слизняк Слуцкер ночью,в своём номере,сказал игрокам сборной: Мы-говно.Некоторые из них с ним согласились.Что,тогда,не нырнули на родину- в канализацию?
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BarStep
1480242260
Рома, ты абсолютно прав..., к сожалению...
Ответить
АНЖИ ЦАХУР
1480243377
второе место гарантировано нам
Ответить
serppion
1480339238
Сегодня Газзаева с удовольствием послушал. Тон, конечно, был печальный. Оно и правда. Откуда чему взяться, если не те люди нашим футболом занимаются.
Ответить
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