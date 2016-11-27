Черышев: «Не «Химки» выиграли, а мы проиграли игру»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев недоволен большим количеством ошибок в игре своих подопечных в матче 24-го тура ФНЛ с «Химками» (3:4).

«Этот матч проиграли только потому, что совершили грубые ошибки в обороне. После первого тайма обращали внимание на то, что забросы к нам идут с флангов. Проиграли из-за ошибок, а ведь были голы, которые мы забили. Не «Химки» выиграли, а мы проиграли игру», – сказал он.

Напомним, что на данный момент «Мордовия» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.