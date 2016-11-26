Каррера: «Приход Селихова? Ребров – профи, ему не нужно ничего объяснять»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о приобретении голкипера «Амкара» Александра Селихова. По мнению итальянца, приход футболиста не скажется на игре вратаря команды Артема Реброва. Напомним, ранее 21-летний россиянин подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный на 4,5 года.

– Недавно «Спартак» подписал Александра Селихова. Как воспринял эту новость Артем Ребров?

– Ребров – взрослый парень, мне не нужно ничего ему объяснять. Мы даже не общались на эту тему. Он профи. Его десять сухих матчей – заслуга команды.