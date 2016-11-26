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    Конде рассказал о расистском оскорблении в адрес Огуде со стороны Айдова

    Защитник «Амкара» Секу Конде после матча 15-го тура РФПЛ с «Арсеналом» заявил, что футболист обороны «оружейников» Дмитрий Айдов позволил себе расистские высказывания в адрес хавбека пермяков Фегора Огуде, что привело к стычке в штрафной площади красно-желтых.

    «Не знаю его имени, защитник с четвертым номером на спине. Я увидел, что он намерен вступить в драку с Огуде. Он сказал нехорошие слова: «Черный, иди на …» И еще что-то про обезьяну. Я ответил ему: «Как ты можешь говорить подобные слова? Сейчас нельзя быть расистом на футбольном поле. Мы оба люди, в наших жилах течет кровь одного цвета. Так почему ты назвал его «обезьяной»? Это всего лишь футбол, но я должен всегда защищать своих. И Огуде, и всех остальных игроков «Амкара».

    Принял ли я в итоге эту ситуацию? Да, все в порядке. Это футбол. После игры уже все нормально. Просто во время футбола все хотят победить, и поэтому на эмоциях. А после игры уже жмут руки, здороваются – и все нормально», – сказал Конде.

    Источник: ФК «Амкар»

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    26.11.2016 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 ноября 2016, 17:57

      Судя по всему. Айдов хуже обезьяны.

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