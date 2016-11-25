Черчесов: «Непонятно, кто будет в какой форме на Кубке конфедераций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне жеребьевки Кубка конфедераций-2017 поделился мнением об участниках турнира.

«Понятно, что мы в первой группе и кто-то из тройки: Германия, Португалия, Чили нам попадется. Стиль игры Австралии и Новой Зеландии немного отличается. Мексика чем-то похожа на Чили.

Непонятно, кто будет в какой форме. У кого какой состав будет на тот момент. Германия – это вывеска. Это стабильный боец. В этом плане они фавориты. Самую слабую команду не назову. Австралию я давно не видел. Общался недавно с Марком Шварцером, он был моим дублером в «Динамо» (Дрезден), но тему сборной не поднимали.

Какая группа лучше? А кто проще? Чемпион мира, Европы, Южной Америки. Все команды наполнены хорошими игроками. Все будет зависеть от формы.

Я переписывался с Левом, но его пока нет. Жду. Стадион ЦСКА будет базой сборной? Откуда вы это взяли?» – сказал Черчесов.

Напомним, жеребьевка Кубка конфедераций-2017 состоится в субботу, 26 ноября, в Казани.