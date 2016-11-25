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  • Черчесов: «Непонятно, кто будет в какой форме на Кубке конфедераций»

Черчесов: «Непонятно, кто будет в какой форме на Кубке конфедераций»

25 ноября 2016, 19:45
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне жеребьевки Кубка конфедераций-2017 поделился мнением об участниках турнира.

«Понятно, что мы в первой группе и кто-то из тройки: Германия, Португалия, Чили нам попадется. Стиль игры Австралии и Новой Зеландии немного отличается. Мексика чем-то похожа на Чили.

Непонятно, кто будет в какой форме. У кого какой состав будет на тот момент. Германия – это вывеска. Это стабильный боец. В этом плане они фавориты. Самую слабую команду не назову. Австралию я давно не видел. Общался недавно с Марком Шварцером, он был моим дублером в «Динамо» (Дрезден), но тему сборной не поднимали.

Какая группа лучше? А кто проще? Чемпион мира, Европы, Южной Америки. Все команды наполнены хорошими игроками. Все будет зависеть от формы.

Я переписывался с Левом, но его пока нет. Жду. Стадион ЦСКА будет базой сборной? Откуда вы это взяли?» – сказал Черчесов.

Напомним, жеребьевка Кубка конфедераций-2017 состоится в субботу, 26 ноября, в Казани.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Li_KiM_JuuS
1480092612
Да как обычно - в деревянной форме!
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Алекс_987
1480093907
"Самую слабую команду не назову" - Ну и ладно. Мы знаем)
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robocop
1480094052
Никакая форма Вам не поможет.Что не скажешь что бы подольше бабки не хилые рубить.И так до чемпа. Там обоср.ся.А потом в "8-16" будет распинаться про тактику...А Карера пришел и показал русским недоумкам ,как надо создавать КОМАНДУ,даже из средних игроков.И где теперь спартаковские поцреоты?!
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subbotaspartak
1480096196
Ретро ведь, сказали будет форма, Теперь это догма.
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ilichkadr
1480096993
Да..........форма (майки, трусы. бутсы.........) это главное. Стас, не тешь себя иллюзиями и готовься, что приедут чемпион мира, Европы, Южной Америки, Азии, Океании, Африки. Не переживай, форма будет соответствующая. Надерут задницу по первое число, так что готовь сборную...............
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DemSerg
1480097023
Ого, Саламыч походу не может в форме разобраться. Где свои, где чужие.
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Вомбат
1480103606
Какая разница Черчесову кто в какой форме будет? Он опустил сборную России на 55-е место. Столь же слабых команд на КК будет ровно одна - Австралия.
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Камасутра
1480113777
непонятно, кто будет в какой форме и какого цвета)
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hjvfybcn
1480115147
Кто кому вопросы задавал?
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Cнег
1480175979
Сдавай, уже, пост Бикеичу, ты опять ношу не по силам взял...
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