Агент: «Топ-клуб может заплатить за Азмуна и 30-40 миллионов»

Агент ФИФА Шандор Варга выразил мнение, что если топовый клуб решит приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, то ему придется заплатить за него большие деньги. Стоит отметить, что авторитетный сайт Transfermarkt оценивает иранского футболиста в 7 миллионов евро.

«Для игрока класса Азмуна это просто оскорбительно! На Transfermarkt, наверное, немножко отстали от жизни. Если клуб из топ-10 Европы им заинтересуется, вполне может раскошелиться на 30-40 миллионов. Естественно, если у него в контракте прописана сумма отступных 10 миллионов, никто переплачивать не станет. Вот Венгеру выделили 100 миллионов на трансферы, а он отвечает: «Я не хочу никого покупать – мне нравится растить и развивать молодежь». Не волнует: деньги даны, и их надо потратить. Конечно, если такой клуб захочет Азмуна, он не станет торговаться – даст столько, сколько «Ростов» запросит», — сказал Варга.