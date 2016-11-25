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Агент: «Топ-клуб может заплатить за Азмуна и 30-40 миллионов»

25 ноября 2016, 17:06
12

Агент ФИФА Шандор Варга выразил мнение, что если топовый клуб решит приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, то ему придется заплатить за него большие деньги. Стоит отметить, что авторитетный сайт Transfermarkt оценивает иранского футболиста в 7 миллионов евро.

«Для игрока класса Азмуна это просто оскорбительно! На Transfermarkt, наверное, немножко отстали от жизни. Если клуб из топ-10 Европы им заинтересуется, вполне может раскошелиться на 30-40 миллионов. Естественно, если у него в контракте прописана сумма отступных 10 миллионов, никто переплачивать не станет. Вот Венгеру выделили 100 миллионов на трансферы, а он отвечает: «Я не хочу никого покупать – мне нравится растить и развивать молодежь». Не волнует: деньги даны, и их надо потратить. Конечно, если такой клуб захочет Азмуна, он не станет торговаться – даст столько, сколько «Ростов» запросит», — сказал Варга.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Азмун Сердар
Комментарии (12)
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alll-1
1480083465
губу закатай
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Black Giz
1480083493
Чудны дела твои Господи. Я конечно болельщик Ростсельмаша и мне нравится Азмун, но 30-40 лямов уж через чур многовато. 15-20 самое то.
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ibragim_ibragimov_99
1480083696
по моему переоценили :/
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FanatSerj
1480084070
30-40 лямов по англицким меркам и последних их трансферов вполне реально, если бы это года два назад было, то конечно бы покрутил пальцем у виска. Сейчас деньгами сорят без меры.
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df44
1480084423
просто набивает цену, АПЛ это не Ростов,может и не заиграть
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diadushka
1480087045
Для топ-клуба 30-40 млн. деньги не большие, но вот только беда в том, что Азмун - это не игрок уровня топ-клуба! И это не Transfermarkt отстал от жизни, а просто ты губу закотал чересчур широко! После летней удачной кампании Мины Райолы, теперь уже каждый агентишка строит из себя продумана)))
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84aivengo
1480088014
может... в европе за далеко неизвестных игроков выкладывают непомерные суммы,рынок раздут и уже давно
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nikita08
1480089001
30-40 мил.монгольских!!!
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filosof sparty
1480089085
Вот мне интересно когда этот мыльный пузырь на трансферном рынке лопнет??
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Boozman
1480094127
Вся соль в заголовке. С таким успехом в своё время писали, что Карпин "может" возглавить МЮ
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