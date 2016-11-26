Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Зенит» благодаря голу Вандерсона

В матче 15-го тура молодежного первенства чемпионата России «Краснодар» у себя дома оказался сильнее «Зенита» со счетом 5:2.
Отметим, что хет-триком в составе «быков» отметился Арутюн Григорян. Еще один гол на свой счет записал бразилец Вандерсон.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур
Краснодар (мол.) – Зенит (мол.) – 5:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Вандерсон, 29; 1:1 – Бугриев, 31; 1:2 – Мусаев, 36; 2:2 – Воробьев, 38; 3:2 – Григорян, 61; 4:2 – Григорян, 64; 5:2 – Григорян, 90.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру