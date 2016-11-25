Клопп посоветовал Джеррарду набраться тренерского опыта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о перспективах бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда начать тренерскую карьеру. Напомним, что 36-летний англичанин ранее объявил о завершении футбольной карьеры.

«Похожая ситуация была в «Манчестер Юнайтед» с Райаном Гиггзом. Если ты хочешь, чтобы твои игроки слушали тебя и не воспринимали как бывшего футболиста, тебе необходимо набраться опыта на тренерском мостике. Стивену необходимо время и место», – отметил Клопп.