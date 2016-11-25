Сметанин верит, что Каррера может уйти из «Спартака» из-за трансфера Селихова

В прошлом вратарь «Спартака» Андрей Сметанин высказался относительно перехода Александра Селихова из «Амкара» в столичный клуб.

«У меня по этому поводу двоякое мнение. В принципе, хорошо, что взяли этого игрока. Александр молодой и перспективный футболист, другое дело, что об этом не знал Массимо Каррера, и это больше минус.

Верю ли в то, что Каррера может уйти из команды, если с ним не станут советоваться по поводу трансферной политики? А почему нет? В российском футболе возможно абсолютно все. Каррера уйдет, придет другой тренер. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заявил Сметанин.

Напомним, что стороны подписали долгосрочный контракт, который вступит в силу 6 декабря.