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  • Сметанин верит, что Каррера может уйти из «Спартака» из-за трансфера Селихова

Сметанин верит, что Каррера может уйти из «Спартака» из-за трансфера Селихова

25 ноября 2016, 11:35
11

В прошлом вратарь «Спартака» Андрей Сметанин высказался относительно перехода Александра Селихова из «Амкара» в столичный клуб.

«У меня по этому поводу двоякое мнение. В принципе, хорошо, что взяли этого игрока. Александр молодой и перспективный футболист, другое дело, что об этом не знал Массимо Каррера, и это больше минус.

Верю ли в то, что Каррера может уйти из команды, если с ним не станут советоваться по поводу трансферной политики? А почему нет? В российском футболе возможно абсолютно все. Каррера уйдет, придет другой тренер. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заявил Сметанин.

Напомним, что стороны подписали долгосрочный контракт, который вступит в силу 6 декабря.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Сметанин Андрей Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (11)
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спартак спартаков1
1480063522
ты кто есть таке
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Диктор
1480064197
Спрашивают всякий отстой.
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sochi-2013
1480064456
А вот где Каррера найдет себе другой Спартак? Вопрос!!!
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vladimir-7
1480072442
Для Карреры это первый повод для ухода из Спартака, если они проиграют чемпионат, т.е. займут место в нём ниже 3-го и руководство от тренера будет отказываться, вот тогда у Карреры и будет этот повод как бы самому уйти.
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radga
1480078502
Сметанин, тебе сам Коррера сказал что без его ведома взяли Селихова? Не знаешь, не болтай. Дятел..... .
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батог
1480090902
Мужики успокойтесь, сам Каррера еще ни чего не сказал!
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