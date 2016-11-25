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    Селихов хотел бы поехать на ЧМ-2018, но с Черчесовым не разговаривал

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов, недавно подписавший контракт со «Спартаком», рассказал о своих перспективах в сборной России. По словам стража ворот, он бы хотел сыграть на домашнем чемпионате мира.

    – Думаете о ЧМ-2018? Чего бы хотели от этого турнира?

    – Самое главное – чтобы сборная России как можно лучше там выступила.

    – А личные цели?

    – Хотелось бы поехать на чемпионат мира. Но для этого надо еще очень много работать.

    – Со Станиславом Черчесовым не общались с того момента, как он сборную возглавил?

    – Нет.

    – Как бы охарактеризовали перемены, которые произойдут в вашей жизни с 6 декабря? Приключение, мечта, вызов?

    – Новая страница карьеры. А о пермском периоде у меня самые добрые воспоминания. Благодарен всем, кто связан с «Амкаром» – тренеры, руководство, персонал и, конечно, болельщики. Пермь мне дала то, чего я давно хотел и к чему шел. Всегда буду говорить о городе и команде с теплотой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 01:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 30 ноября 2016, 07:18

      С рамы на лавку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 ноября 2016, 13:45

      не многовато ли желаний?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 ноября 2016, 10:28

      иди лучше в ЦСКА конифея на лавку посадишь,а в СПАРТАКЕ сам лавку будешь протирать. А еще хочешь вратарем сборной быть №1

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 25 ноября 2016, 10:15

      будет отбывать второй номер в Спартаке, а таких не берут в космонавты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      killerman77 25 ноября 2016, 09:02

      А куда ехать то собрался? Федулка на "прикрытие-аренду" за "так" не пустит? Ну, купи билет, с новой получкой ты сможешь, даже два...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 ноября 2016, 08:55

      Все хотят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim 25 ноября 2016, 08:21

      А куда ехать или селихов не за российскую сборную собираеться играть?

      0
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 25 ноября 2016, 06:23

      всем сборникам такое-бы рвение

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 ноября 2016, 04:29

      А теперь еще и с Каррерой договариваться . . .

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 25 ноября 2016, 04:19

      Да поедешь не волнуйся. Акинфеев еще напускает, остается Ребров, Беленов, Гилька и ты.

      -1
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