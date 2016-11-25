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    Черчесов: «Может наступить момент, когда Игнашевич будет необходим сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах подбора игроков в национальную команду. Также специалист высказал мнение о защитнике ЦСКА Сергее Игнашевиче, который объявил о завершении выступлений за сборную.

    «Я не имею возможности просить или рекомендовать клубным тренерам, кого выпускать на поле. У клубов свои задачи, которые они стараются решать. Мы же позвали не просто тех, кто нам нравится или когда-то неплохо выглядел на поле. Приглашали тех, в ком видим потенциал. Тот же Могилевец вполне может клуб поменять зимой или летом, когда у него истекает контракт. Второй эшелон у национальной команды есть, но он не проверен в боевых условиях. Этим и занимаемся.

    Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен», – сказал Черчесов.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    25.11.2016 00:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 декабря 2016, 20:19

      такое впечатление что Серёга вечный

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 ноября 2016, 19:04

      а Ленин стране..................

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 25 ноября 2016, 09:39

      Какой еще момент? Он даже в ЦСКА не всегда теперь играет. Все, досвидосы! И вообще, кто сказал что у нас молодая оборона? Семенову уже 27 лет, а он только щас наигрываться стал. В его годы Игнашевич уже давно считался ветераном в ЦСКА и сборной.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 ноября 2016, 07:09

      поезд ушел

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 25 ноября 2016, 06:43

      Серега понадобиться если надо будет продуть с крупным счетом сборным 3-го мира! Все знают на что он способен!!!)))

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 25 ноября 2016, 05:58

      В том то и дело, все знают на что он способен!!!

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 ноября 2016, 01:07

      Всегда лучше иметь футболистов в самом расцвете сил, чем "академиков с тросточками"! Но для этого нужно, чтобы молодые футболисты играли лучше "академиков"... Есть на подходе к сборной интересные центральные защитники - Новосельцев, Кутепов, Васин и другие, но вот смогут ли они сыграть лучше Игнашевича и братьев Березуцких, ещё вопрос?! И решение должен принимать Черчесов. Я, например, убеждён, что если, наконец, уберут из ЦСКА это ничтожество по фамилии Слуцкий, то при ТРЕНЕРЕ и газзаевская оборона ЦСКА, и вся команда заиграет так, что будет любо-дорого смотреть! Они ведь все очень соскучились по футболу, занимаясь "вымучиваем очков"... Пусть даже их лучшие годы в футболе Слуцкий уже и угробил...

      -2
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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 25 ноября 2016, 08:30

      а почему вы до сих пор не выдвинули свою кандидатуру на пост главного тренера??? раз вам понятно что и как, то вам и решить проблему то не сложно будет то....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > electroguide 25 ноября 2016, 08:58

      У него в голове всё зашкалило-убрать Л.Слуцкого и все
      проблемы сразу будут решены. Пишет одно и тоже 2 года.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 25 ноября 2016, 13:28

      Не два года, а все СЕМЬ лет! Ибо разбираюсь в футболе и после первых же матчей ЦСКА под руководством Слуцкого мне стало ясно, что он - полное ничтожество! Или мои ежегодные прогнозы о его ПОЗОРЕ в Европе не сбываются??? То-то же... :-)))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > electroguide 25 ноября 2016, 13:31

      Каждый должен заниматься своим делом. Тем не менее, гарантирую, что хуже Слуцкого могут быть только Карпин и Аленичев... Которые тоже при отличном составе игроков не способны выстроить игру... Ну не дано!!! Всем троим!!!

      -1
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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 25 ноября 2016, 16:22

      вы бог????????????? кто дал вам право хамить или грубить людям??????? еще раз повторюсь если вы гений пора в тренеры, а у вас только отмазки пускай каждый занимается своим делом и я вижу ваше дело лишь оскорблять. Как вы можете говорить о тренере не зная внутренней атмосферы? Вот к примеру вы считаете Романцева легендой как тренера???? я нет, ему повезло тренировать Спартак на фоне слабых команд, выход в 1/4 ЛЧ...Ростов тоже чудо совершил, но это не означает что Ростов победитель ЛЧ, так сложилось и конечно не без 150% отдачи ростовчан. У Романцева были возможности доказать свою состоятельность, но он остался тем легендарным тренером того времени, сейчас он не выиграет ничего....спорить можно много, но не зная внутренней кухни оскорблять людей да еще и за их спиной это хуже чем быть трусом!!!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > electroguide 26 ноября 2016, 13:59

      Называть ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ - это оскорблять? А то, что ваш землячок Слуцкий угробил команду, это так, мелочь? Волгоградскому мальчику всё позволено? Трудное детство, недостаток витаминов... Вот и верните его себе! Да так, чтобы он больше никогда у НАС НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ!

      -1
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      Рейтинг: +46

      electroguide > Гореболелам 26 ноября 2016, 19:52

      бабло и авторитет, Ротор того времени поэтому и плелся на 2-6 местах, потому как только нормальный игрок, то в Москву, и сейчас тоже самое типа Москва это круто, да живите вы в этой Москве молча....

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      Рейтинг: +46

      electroguide > cska-62 26 ноября 2016, 19:56

      вы кто такой?, я так понимаю владелец клуба, а Гинет кто такой тогда?, раз взяли его тренером значит взяли, и не вам гундеть об этом!!!! и хамить мне не нужно, я гражданин Рф, и болею не только за Ротор, поэтому не надо мне тыкать, и типа кого то возвращать!!!! и если раньше ЦСКА дав и не только это были великие клубы, то сейчас, сгусток рекламы, бабла, ну вы поняли!!!!

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 25 ноября 2016, 00:38

      Игнашевич в свои 37 мог бы пригодиться как тренер защитников, но и такого добра нам не надо)



      (Кто поставит минус-тот либо фанат Цска, либо фанат Игнашевича (что очень странно))

      -2
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Йогурт Мэн 25 ноября 2016, 00:53

      Минус, только потому что это полнейший бред

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Kulima 25 ноября 2016, 01:02

      вы серьёзно думаете, что Игнашевич может пригодиться сборной?

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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Йогурт Мэн 25 ноября 2016, 02:01

      Тебе сколько лет: 10, 11? Еще раз перечитай, что написал

      -1
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