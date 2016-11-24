Лига Европы. «Зенит» обыграл «Маккаби»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Голы забили Александр Кокорин на 44-й минуте встречи и Александр Кержаков на 90-й.

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

Зенит (Россия) – Маккаби ТА (Израиль) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кокорин, 44; 2:0 – Кержаков, 90.

Зенит: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков (Ломбертс, 75), Мак, Витсель, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков, 66), Жулиано.

Маккаби: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин (Перец,81), Бен Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Бен Хаим II (Йехезкель, 46).

Предупреждения: Кришито, 74; Витсель, 79 – Перец, 83.

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