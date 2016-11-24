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Лига Европы. «Зенит» обыграл «Маккаби»

24 ноября 2016, 20:49
21

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Голы забили Александр Кокорин на 44-й минуте встречи и Александр Кержаков на 90-й.

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

Зенит (Россия) – Маккаби ТА (Израиль) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кокорин, 44; 2:0 – Кержаков, 90.

Зенит: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков (Ломбертс, 75), Мак, Витсель, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков, 66), Жулиано.

Маккаби: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин (Перец,81), Бен Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Бен Хаим II (Йехезкель, 46).

Предупреждения: Кришито, 74; Витсель, 79 – Перец, 83.

Календарь Лиги Европы

Турнирная таблица Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Маккаби Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (21)
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MrVanes-Zenit
1480009926
КЕРЖ!
Вот он бомбардир
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порт
1480009962
Всем спасибо. Всех с победой!!!
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artydoc
1480009985
Как был нужен этот гол Саше!
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spaike
1480010001
Молодцы! Керж красава.
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acer2003
1480010041
Керж красиво замолотил, помнят ещё ножки )
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hjvfybcn
1480010198
Я за Зенит больно то не переживают, но надоел тот факт, что их хвалят когда они в группе побеждают не очень стльные команды, а потом в плей офф ищут оправдания! Давайте уже проходите и выигрывайте
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shurik45
1480013185
Зенит с победой. После ухода Халка чувствуются более командные взаимодействия. Думаю Зенит будет только прибавлять в движении с мячом ,так и без него.
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Zeff
1480016173
Зенит с победой! Без потерь.
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Вамфири
1480017063
всех с победой!!! красиво сыграно,1-й в раздевалку,2-й под занавес!!! еще и оба отличившихся-тезки)))
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Фан666
1480018136
Зенит с победой! Кержаков молодец!
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