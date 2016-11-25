Зенит - Маккаби

"Зенит" радует.
|Квалификация, 1 тур
|15 сентября, четверг
|20:00
|Маккаби
|3:4
|Зенит
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|6
|5
|0
|1
|17:8
|+9
|15
|2.
|Алкмаар
|6
|2
|2
|2
|6:10
|-4
|8
|3.
|Маккаби ТА
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
|4.
|Дандолк
|6
|1
|1
|4
|5:8
|-3
|4
Молодцы, с победой!!!! Хоть кто-то достойно выступает в еврокубках!!!!
Поддерживаю, Зенит Молодцы:) Но Ростов тоже красавцы:) как по мне так выполнили программу максимум набрав 4 очка! а если еще и в Европу выйдут то ваще нормуль будет.
Всё бы хорошо,но Кокорину надо учится играть.
ЗЕНИТ вперед!!!!!!!!!!!!!!!!
Зенит пожалуйста подари мне сегодня победу на день рождения!!!
После голевой феерии в ответном матче часто бывает очень мало голов, поскольку тренерские штабы кое-какие выводы делают, так что 1:0 или 2:0 максимум.
3-4 на выезде, тут минимум 7-0 выйграем