Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Александар Ставрев (Скопье)
Материалы

Зенит - Маккаби

24.11.2016, Четверг, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур Зенит - Маккаби
Обзор матча
Лига Европы (2016/2017), группа D
Квалификация, 1 тур
15 сентября, четверг 20:00 Маккаби 3:4 Зенит
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 0 1 17:8 +9 15
2. Алкмаар 6 2 2 2 6:10 -4 8
3. Маккаби ТА 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Дандолк 6 1 1 4 5:8 -3 4
...
  • ...
    Рейтинг: +1814

    vitvik 25 ноября 2016, 01:11

    "Зенит" радует.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64

    kimoutpost 24 ноября 2016, 22:22

    Молодцы, с победой!!!! Хоть кто-то достойно выступает в еврокубках!!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 > kimoutpost 25 ноября 2016, 06:35

    Поддерживаю, Зенит Молодцы:) Но Ростов тоже красавцы:) как по мне так выполнили программу максимум набрав 4 очка! а если еще и в Европу выйдут то ваще нормуль будет.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19

    Lucky man777 24 ноября 2016, 20:54

    Всё бы хорошо,но Кокорину надо учится играть.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +30

    Felix111 24 ноября 2016, 20:02

    ЗЕНИТ вперед!!!!!!!!!!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +34

    таптыж 24 ноября 2016, 19:41

    с такой игрой зенит проиграет !!!!!!!!!!!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +86

    Александр Svirgun > таптыж 24 ноября 2016, 19:47

    Не проиграет Зенит, хотя этот матч для Зенита и так ничего не решает

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +30

    Felix111 24 ноября 2016, 19:24

    Зенит пожалуйста подари мне сегодня победу на день рождения!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17247

    vick-north-west 24 ноября 2016, 16:06

    После голевой феерии в ответном матче часто бывает очень мало голов, поскольку тренерские штабы кое-какие выводы делают, так что 1:0 или 2:0 максимум.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:57

    3-4 на выезде, тут минимум 7-0 выйграем

    -1
    Ответить
  • Читайте нас: 