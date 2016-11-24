Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Губернатор Орловской области поздравил Селихова с переходом в «Спартак»

    Губернатор Орловской области Вадим Потомский обратился к вратарю Александру Селихову с пожеланиями успехов на новом отрезке карьеры. Голкипер «Амкара» на днях подписал долгосрочный контракт со «Спартаком».

    «Уважаемый Александр! Поздравляю вас с переходом в один из сильнейших футбольных клубов России — московский «Спартак». На Орловщине вас помнят, следят за вашими спортивными успехами и достижениями. Вы сумели на собственном примере доказать, что труд и упорство помогают в осуществлении поставленных целей. Хочется надеяться, что, выступая за один из лучших российских футбольных клубов, вы сможете использовать свой спортивный потенциал на 100%.

    Пусть побед будет много, а редкие неудачи помогают стать вам еще более сильным и целеустремленным. Сборной России по футболу нужны молодые и перспективные кадры. У вас есть большой потенциал и все шансы защищать честь нашей страны на соревнованиях международного уровня. Хочется верить, что имя орловца Александра Селихова будет на долгие годы вписано в историю российского футбола. А у футбольных болельщиков из Орловской области будет много поводов гордиться своим земляком.

    Желаю успехов и достижения новых высот в спортивной карьере. С уважением, губернатор Орловской области В.В. Потомский», — говорится в обращении губернатора.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2016 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11