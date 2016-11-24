Сметанин: «Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдет»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал информацию о возможной продаже клубом полузащитника Квинси Промеса. По мнению ветерана, красно-белые не станут этого делать в нынешнее зимнее трансферное окно.

«В нашем футболе возможно все. Если за этого игрока предлагают 30 миллионов евро, то красно-белые должны согласиться на сделку. Все-таки, «Спартаку» тоже нужны деньги. Хотя, если Леонид Федун нацелился на то, чтобы выиграть чемпионство, то москвичи никуда его не отпустят до конца сезона», – заявил Сметанин.