«Краснодар» намерен решить вопрос выхода в плей-офф в матче с «Зальцбургом»

В четверг, 24 ноября, в Краснодаре состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный одноименный клуб сыграет с австрийским «Зальцбургом». В первом круге российская команда добыла минимальную победу (1:0), и сегодня для выхода в раунд плей-офф турнира нужно вновь побеждать. Есть и другие расклады, при которых «Краснодар» пробьется в 1/16 финала, но решить вопрос можно уже сегодня.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 21:00 по московскому времени. Не пропустите!