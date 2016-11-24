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    Энрике: «У нас не было проблем в матче с «Селтиком»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признал, что его команда не испытала проблем в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» (2:0).

    «У нас отличная команда, которая обеспечила первое место в очень сложной группе за тур до завершения групповой стадии Лиги чемпионов.

    Мы показали свой уровень. Этот матч был очень похож на игру с «Манчестер Сити». «Селтик» старался высокого прессинговать, но нам удавалось контролировать мяч.

    У нас не было никаких проблем, игра давалась нам легко. Месси сыграл на своем высоком уровне», – сказал Энрике.

    Источник: Football Espana

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    24.11.2016 07:24
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