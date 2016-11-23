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  • Мэр Казани хочет разогревать болельщиков «Рубина» перед матчами игрой киберфутболистов

Мэр Казани хочет разогревать болельщиков «Рубина» перед матчами игрой киберфутболистов

23 ноября 2016, 18:17
1

Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин подчеркнул, что хочет привлечь на стадион киберспортсменов.

«Лично я внес предложение о том, чтобы киберспорт, в частности киберфутбол, не оставался вне нашего внимания. Это целая аудитория. Достаточно сказать, что в Sony PlayStation в режиме реального времени играет около 370 миллионов человек, а еще около ста – между собой.

Я изучал этот вопрос в Казани. У нас прекрасный 45-тысячный стадион, но заполнили под завязку мы его лишь однажды: на игре против «Ливерпуля» в Лиге Европы. Поэтому моя задача, как мэра и президента клуба, приобщить аудиторию киберспорта к футболу реальному, к «Рубину». Мне поручено к следующему исполкому доложить данный вопрос более широко.

Думаю, можно внести предложение о том, чтобы перед интересными матчами РФПЛ разогревать публику игрой киберфутболистов. Организовать «рубилово» виртуальной игры. Понятно, что настоящий футбол никто и никогда не подменит, но мы говорим о привлечении новой аудитории на стадионы», – заявил Метшин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (1)
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kykyi
1479914727
Какая жалость, что в киберфуболе играют не в "Рубин", а то бы заполнил.
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