Карадениз: «Планирую набить на тело все титулы, которые выиграл с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал о своей любви к казанскому клубу. Напомним, что футболист выступает за команду из Татарстана с 2008 года.

«Рубин» для меня – самый успешный этап в карьере. В Турции я выигрывал кубки, но только в Казани узнал, что такое стать чемпионом страны. К тому же я вижу, как ко мне относятся местные болельщики. Я не только игрок этого клуба, но и болельщик, а это навсегда. Вот и решил набить себе татуировку, чтобы «Рубин» был не только в моей душе, но и на теле. Раскрою секрет – планирую набить еще все титулы, которые выиграл с «Рубином» за свою карьеру», – сказал Карадениз.