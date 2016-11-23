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    Петраков ничего не знает о бойкоте «Томью» матча с «Крыльями Советов»

    «Томь» продолжает готовиться к предстоящему матчу 15-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов». Главный тренер томичей Валерий Петраков опроверг возможный бойкот этой встречи.

    «Все нормально, ребята вышли на тренировку и занимаются. Нам еще предстоит поговорить на тему долгов, но пока я ничего о бойкоте матча с «Крыльями» не слышал. Думаю, команда будет готовиться, как обычно.

    Дроппа и Эрик вернулись. Огнена пока нет, но мы ждем его. У Эрика, как говорили, на восстановление должно уйти десять дней. Постараемся привести его в порядок к матчу с «Крыльями», – рассказал главный тренер «Томи» Валерий Петраков.

    «Томь» после 14-то туров российской Премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице с девятью очками.

    Источник: ТАСС

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    23.11.2016 11:14
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