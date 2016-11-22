Оздоев: «Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о дружбе с главой Чеченской республики и почетным президентом «Терека» Рамзаном Кадыровым.

«Я всегда был другом Кадырова. Мы были знакомы и до прошлой недели, когда я играл за дубль «Терека». Он приезжал к нам на тренировку, и тогда мы познакомились. Мой гол Румынии был забит из офсайда? Даже не смотрел, честно говоря. Вообще, там был отскок от вратаря, даже серия рикошетов, и голы не пахнут.

Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов. Игры сборной – это другое, но за клубы же играют иностранцы. А для иностранцев мы все русские. Если им скажешь, что ты ингуш, то они тебя просто не поймут. Естественно, я нормально отношусь к тому, что меня называют русским, ведь я из России», – сказал Оздоев в программе «Культ Тура».