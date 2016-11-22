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  • Оздоев: «Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов»

Оздоев: «Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов»

22 ноября 2016, 19:15
8

Полузащитник «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о дружбе с главой Чеченской республики и почетным президентом «Терека» Рамзаном Кадыровым.

«Я всегда был другом Кадырова. Мы были знакомы и до прошлой недели, когда я играл за дубль «Терека». Он приезжал к нам на тренировку, и тогда мы познакомились. Мой гол Румынии был забит из офсайда? Даже не смотрел, честно говоря. Вообще, там был отскок от вратаря, даже серия рикошетов, и голы не пахнут.

Не понимаю смысла кричалки «Русские, вперед!» на матчах клубов. Игры сборной – это другое, но за клубы же играют иностранцы. А для иностранцев мы все русские. Если им скажешь, что ты ингуш, то они тебя просто не поймут. Естественно, я нормально отношусь к тому, что меня называют русским, ведь я из России», – сказал Оздоев в программе «Культ Тура».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Рубин Ахмат Россия Оздоев Магомед
Комментарии (8)
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Chesn0k
1479831516
переобулся джигитик
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PNZ1985
1479831978
русские назад!
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Вомбат
1479832304
"Естественно, я нормально отношусь к тому, что меня называют русским." Тогда ты, Магомед, должен понять смысл этой кричалки - подбодрить русских (т.е. россиян), которые выступают в обеих командах. Чего я не понимаю так это почему поклонники Промесса, Зе Луиша, Фернандо, Жулиано, Мака, и т.д. не кричат "Легионеры вперед!" Легионеров тоже ведь надо подбадривать, чтобы не чувствовали себя ущемленными.
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shinnik
1479832652
какой непростой ингуш...
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FCQ
1479841827
Фашистам на футболе нечего делать...
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арейская
1479859739
Я тоже этого не понимаю, если русских в матче от силы 2-3 человека, остальные легионеры и россияне, тем более смешнее если эти русские вратарь и защита...
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Sergil
1479984869
Потому что ты сам не русский
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антиОрлов
1480090444
На западе, например, все: евреи, татары, узбеки - все новые РУССКИЕ! Так и на поле!
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