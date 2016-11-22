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  • Соглашение ЦСКА с Еременко заключено по схеме «3+1» и может быть расторгнуто

Соглашение ЦСКА с Еременко заключено по схеме «3+1» и может быть расторгнуто

22 ноября 2016, 09:42
5

Стали известны некоторые подробности контракта ЦСКА с хавбеком Романом Еременко. По словам бывшего представителя футболиста Марко Трабукки, четырехлетнее соглашение, о котором было заявлено официально в августе 2014 года, на самом деле заключено по схеме «3+1». Таким образом, оно истечет по завершении нынешнего розыгрыша РФПЛ.

Напомним, игрок сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Армейский клуб имеет право на разрыв договора в случае окончательного подтверждения вины Еременко. Срок наказания отсчитывается с шестого октября. У 29-летнего игрока сохраняется возможность его обжалования.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (5)
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VIPded
1479799459
Если виновен, расторгать и неустойку стрясти!
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Sergej-74
1479802457
понятно что не продлят
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nemolod
1479803640
Расторгнут по-любому: факт установлен и даже если УЕФА смягчит наказание,за игроком останется это клеймо,а с такой репутацией ни один крепкий клуб не станет покупать игрока,значит придется его отпускать бесплатно,да еще деньги платить-а деньги считают все!
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Михаил Шевченко
1479804221
Умом Россию не понять, возьмут и продлят хрен их предугадаеш
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vladimir-7
1479805845
Дождёмся сначала решения УЕФА, а потом как ЦСКА и Ерёменко решат вопрос апелляции, а затем продления или расторжения контракта. Вот таков, я думаю, будет алгоритм действия.
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