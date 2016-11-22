Соглашение ЦСКА с Еременко заключено по схеме «3+1» и может быть расторгнуто

Стали известны некоторые подробности контракта ЦСКА с хавбеком Романом Еременко. По словам бывшего представителя футболиста Марко Трабукки, четырехлетнее соглашение, о котором было заявлено официально в августе 2014 года, на самом деле заключено по схеме «3+1». Таким образом, оно истечет по завершении нынешнего розыгрыша РФПЛ.

Напомним, игрок сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Армейский клуб имеет право на разрыв договора в случае окончательного подтверждения вины Еременко. Срок наказания отсчитывается с шестого октября. У 29-летнего игрока сохраняется возможность его обжалования.